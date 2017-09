Sempat Di-Hack, Laman Resmi PSSI Belum Bisa Diakses

JAKARTA - Laman resmi milik PSSI (PSSI.org) saat ini tak bisa diakses. Sebelumnya, laman resmi milik induk sepakbola tertinggi di Indonesia itu dibajak (di-hack) pada Kamis (14/9/2017) sore WIB.



Pembajakan itu ditengarai karena PSSI menjatuhkan hukuman kepada Persib. Hal itu karena sebelumnya, suporter Persib melakukan aksi solidaritas dengan membuat koreografi bertuliskan Rohingya di laga melawan Semen Padang, Sabtu, 9 September 2017.



Dinilai tidak sejalan dengan peraturan, PSSI menjatuhkan hukuman kepada Persib karena melanggar pasal 67 ayat (3) kode disiplin PSSI dan dikenai sanksi denda Rp50 juta.

Tak lama dari pemberian sanksi tersebut, situs resmi PSSI sempat di- hack oleh komunitas yang mengatasnamakan Muslim Cyber Security.





Jika Anda mengunjungi web PSSI, saat ini bertuliskan laman dalam under maintenance. Sementara 60 menit yang lalu, laman PSSI bertuliskan can't be reached atau tak bisa dijangkau.





Atas kejadian tersebut, belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait masalah itu.