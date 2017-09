Old Trafford Dinilai Kurang Bergemuruh, Jose Mourinho Minta Pengelola Perbaiki Sistem Suara Stadion

MANCHESTER – Suporter merupakan satu elemen penting yang takkan bisa dipisahkan dari sebuah klub sepakbola. Tak aneh, muncul sebutan pemain ke-12 yang merujuk pada pentingnya kehadiran para penggemar masing-masing tim.

Berlaga di lapangan hijau, puluhan ribu suporter yang menonton memang memberikan sensasi tersendiri bagi setiap pemain. Terlebih, sorak sorai para penggemar bisa menjadi penyemangat tambahan bagi pemain idolanya.

Gemuruh suporter bak obat yang mampu meningkatkan adrenalin serta membuat laga semakin seru. Tanpa adanya dukungan penggemar, bangku-bangku yang berada di tribun stadion pun tak bertuan dan kehilangan jiwanya.

Itu pula yang disebut dirasakan pelatih Manchester United, Jose Mourinho. Dikutip dari The Sun, Rabu (13/9/2017), klub berjuluk The Red Devils itu dikabarkan ingin meningkatkan atmosfer di Old Trafford dengan meningkatkan sistem suara di stadion.

Mourinho disebut kecewa dengan kurangnya gemuruh di yang dirasakan saat melawan Leicester City, 26 Agustus 2017 di stadion berjuluk Theatre of Dreams itu. Pihak Man United pun sangat ingin meningkatkan volume agar nyanyian serta dukungan 75.000 penonton yang hadir semakin terdengar di lapangan.

“Klub saat ini tengah berdiskusi lebih jauh untuk bisa meningkatkan volume. Itu adalah sesuatu yang diinginkan baik fans maupun pihak Man United,” ungkap salah satu staf klub, dikutip dari The Sun, Rabu (13/9/2017).

“Stadion merupakan sebuah tempat yang sangat besar. Ini dilakukan untuk membuat semua orang senang dan menciptakan suasana dan atmosfer yang hebat bagi semua orang,” tutupnya.