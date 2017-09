TERUNGKAP! Kim Jong-un Ternyata Penggemar Berat Manchester United

KETIKA pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un sedang tidak sibuk mengurusi nuklir, rudal ataupun bom hidrogen, atau jika sang diktator sedang dalam waktu senggang, ia diklaim selalu menonton Manchester United berlaga. Ya, Kim Jong-un ternyata merupakan penggemar berat Setan Merah!

Well, terlepas benar atau tidak, yang pasti hal tersebut diklaim media ternama Inggris, The Sun. Sumber informasi The Sun kali ini adalah Antonio Razzi, senator Italia yang tak lain tak bukan adalah teman dekat Kim Jong-un.

Laporan ini sendiri mungkin perlu diragukan keabsahannya lantaran tidak ada kutipan pernyataan langsung dari sang pemimpin Korea Utara. Namun, disebut The Sun, Kim Jong-un memang merupakan penggemar sepakbola sejati.

Selain menonton laga-laga Man United, ia juga kerap menyaksikan setiap turnamen besar internasional. Kim Jong-un juga disebut-sebut sangat optimis, bahwasanya pemain-pemain Korea Utara akan segera menembus panggung Liga Primer Inggris.

Kim Jong-un saat ini diyakini juga tengah secara seksama mengikuti perkembangan penyerang muda Timnas Korea Utara, Han Kwang-song. Han musim ini bermain untuk Perugia di Serie B Italia, dengan status pinjaman dari Cagliari.

Kembali ke Man United, konon salah satu pemain Setan Merah yang paling disukai Kim Jong-un saat ini adalah penyerang internasional Belgia, Romelu Lukaku.