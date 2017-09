Ngeri! Begini Luka di Wajah Ederson Moraes Setelah Terkena Terjangan Kaki Sadio Mane

MANCHESTER – Pekan keempat Liga Inggris musim 2017-2018 diwarnai insiden di salah satu pertandingannya. Dalam laga Manchester City kontra Liverpool, skuad asuhan Pep Guardiola memang menang telak, tapi harus dibayar dengan insiden yang dialami sang kiper.

Ya, melakoni pertandingan di Etihad Stadium, Sabtu 9 September 2017 malam WIB, kiper andalan Man City, Ederson Moraes, mengalami luka robek di bagian wajahnya. Hal itu terjadi saat kiper asal Brasil itu berduel dengan Sadio Mane di depan gawang.

Mencoba untuk menyambar bola, Ederson malah ikut ‘mencium’ sepatu Mane yang saat itu juga tengah mencoba untuk merebut bola dengan lompatan tinggi. Ederson pun terpaksa digantikan dengan kiper kawakan Claudio Bravo.

Di akhir laga, Ederson pun terlihat menggunakan perban besar di sekeliling wajahnya. Saat itu hingga beberapa hari berikutnya, para penggemar yang khawatir tidak dapat mengetahui secara pasti luka yang didapat Ederson.

Dikutip dari Mirror UK, Selasa (12/9/2017), baru-baru ini muncul foto yang menunjukkan luka Ederson sesaat setelah terkena terjangan penyerang andalan Liverpool itu. Para penggemar pun dibuat bergidik ngeri karena luka jahitan itu hanya beberapa inci dari mata sang kiper.

Dari kejadian itu, kemenangan 5-0 Man City berbuah cedera sang kiper. Sementara Liverpool, selain mendapat kartu merah, Mane harus melihat tim kebanggaannya dibantai habis di hadapan para pendukung Manchester City.

To think Tony Gale was on Sky this morning questioning Ederson's masculinity because he didn't wave to fans when he was being carried off pic.twitter.com/hushqtVyN2