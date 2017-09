VIDEO: Buat Blunder Bersama NYC FC, Andrea Pirlo Disarankan Pensiun

NEW YORK – Andrea Pirlo kini telah berusia 38 tahun. Jelas untuk pemain yang biasa beroperasi sebagai gelandang, usia tersebut sudah layak bagi Pirlo untuk memutuskan gantung sepatu.

Namun, pesepakbola berjuluk L’Architetto itu belum berpikir untuk menyelesaikan karier sepakbolanya. Mantan gelandang andalan AC Milan dan Juventus itu masih aktif bermain untuk salah satu klub Major League Soccer (MLS), New York City FC (NYC FC).

Kontribusi Pirlo untuk tim yang kini menduduki posisi dua MLS 2017 itu tak bisa dikatakan banyak. Bahkan dari 13 pertandingan, gelandang yang identik dengan tendangan bebas mematikan itu belum mencetak gol maupun assist.

Bahkan pada akhir pekan lalu, pemain jebolan akademi Brescia itu membuat blunder. Akibat blunder itu, Pirlo disarankan pencinta sepakbola agar pensiun dari dunia si kulit bulat.

Time for Andrea Pirlo to retire. If you are making errors in the MLS, then playing on isn't worthwhile. https://t.co/MFlTTEMrD0