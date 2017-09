Kalahkan Liverpool 5-0, Kevin De Bruyne: Kami Pantas Menang di Banyak Pertandingan Besar

MANCHESTER – Gelandang serang Manchester City, Kevin De Bruyne, senang dengan hasil yang diperoleh timnya pada pekan keempat Liga Inggris 2017-2018 di Stadion Etihad, Sabtu 9 September 2017. Bertemu tim besar yakni Liverpool, The Citizens –julukan Man City– melibas tim tamu dengan skor 5-0.

Pada laga kontra Liverpool, pemain berpaspor Belgia itu tercatat menjadi tokoh penting Man City dalam mencetak gol awal. De Bruyne memberikan dua assist bagi Sergio Aguero dan Gabriel Jesus untuk mencetak dua gol Manchester Biru di babak pertama.

Mengomentari kemenangan tersebut, De Bruyne merasa pencapaian ini merupakan sinyal positif menghadapi musim ini. Sebab jika dibandingkan tahun lalu, Man City selalu melempem ketika tampil menghadapi tim-tim besar.

“Satu-satunya hal yang tidak kami lakukan tahun lalu adalah memenangkan pertandingan besar,” ungkap De Bruyne, mengutip dari Sky Sports, Senin (11/9/2017).

“Saya pikir kami pantas memenangkan beberapa pertandingan lebih banyak daripada yang kami lakukan tahun lalu. Terutama ketika tampil di kandang, seperti melawan Tottenham dan Chelsea,” tambah pemain berusia 26 tahun itu.

Saat bertemu Tottenham dan Chelsea musim lalu, Man City mengalami nasib sial. Tak satu pun kemenangan mampu diraih. Jumpa Chelsea, The Citizens selalu mengalami kekalahan dengan skor 1-2 (away) dan 1-3 (home). Sedang bertemu Tottenham mereka belum pernah menang, tercatat satu kali seri 2-2 (home) dan satu kali kalah 0-2 (away).