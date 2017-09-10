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Ungguli Espanyol 1-0, Lionel Messi Catatkan Namanya di Papan Skor

Hendry Kurniawan

Minggu, 10 September 2017 - 02:20 wib

BARCELONA – Goooll. Barcelona akhirnya membuka keunggulan di menit ke-26. Menerima umpan yang disodorkan oleh Ivan Rakitic, Lionel Messi yang berada di dalam kotak penalti Espanyol dengan cepat langsung meliuk melepaskan diri dari penjagaan lawan, sebelum pada akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Barcelona kini unggul dengan skor 1-0.

Susunan Pemain:

Barcelona: Ter Stegen, Umtiti, Pique, Alba, Semedo, Iniesta, Busquets, Rakitic, Messi, Suarez, Deulofeu

Espanyol: Lopez, Martin, Sanchez, Hermoso, David Lopez, Diop, Fuego, Darder, Moreno, Baptistao, Piatti

TAG : Liga Spanyol 2017-2018 Espanyol Barcelona

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