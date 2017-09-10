Ungguli Espanyol 1-0, Lionel Messi Catatkan Namanya di Papan Skor

BARCELONA – Goooll. Barcelona akhirnya membuka keunggulan di menit ke-26. Menerima umpan yang disodorkan oleh Ivan Rakitic, Lionel Messi yang berada di dalam kotak penalti Espanyol dengan cepat langsung meliuk melepaskan diri dari penjagaan lawan, sebelum pada akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Barcelona kini unggul dengan skor 1-0.
Susunan Pemain:
Barcelona: Ter Stegen, Umtiti, Pique, Alba, Semedo, Iniesta, Busquets, Rakitic, Messi, Suarez, Deulofeu
Espanyol: Lopez, Martin, Sanchez, Hermoso, David Lopez, Diop, Fuego, Darder, Moreno, Baptistao, Piatti
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|Tim
|Poin
|1
|Manchester United FC
|9
|2
|Liverpool
|7
|3
|Huddersfield Town
|7
|4
|Manchester City
|7
|Tim
|Poin
|1
|FC Barcelona
|9
|2
|Sevilla
|7
|3
|Real Sociedad
|6
|4
|Leganes
|6
|Tim
|Poin
|1
|Juventus
|9
|2
|FC Internazionale Milano
|6
|3
|Napoli
|6
|4
|AC Milan
|6
|Tim
|Poin
|1
|Borussia Dortmund
|6
|2
|FC Bayern Munich
|6
|3
|Hamburger SV
|6
|4
|Hannover 96
|6