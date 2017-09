Tidak Hanya Mampu Menaklukkan Kuda, Lisa Trede Juga Jadi Penakluk Hati Thomas Muller

MUNICH – Bila selama ini para pesepakbola kenamaan kerap berganti-ganti pasangan, maka kasus itu tidak terjadi kepada striker Bayern Munich, Thomas Muller, dengan kekasihnya, Lisa Trede. Pasalnya, kedua pasangan itu telah merajut cinta sejak usia yang masih muda dan hingga saat ini masih tetap bertahan.

Lisa adalah seorang model berkebangsaan Jerman dan sekaligus penunggang kuda profesional. Wanita kelahiran 1989 itu pertama kali bertemu dengan Muller pada 2006, yakni saat usianya masih 17 tahun. Kala itu Lisa masih bersekolah sedangkan Muller belum menjadi pesepakbola yang terkenal.

Pada malam Natal 2008, Muller melamar Lisa di hadapan orang tuanya, dan setahun berselang keduanya pun menikah, yakni saat keduanya berusia 20 tahun. Sesuatu yang membuat pasangan ini romantic adalah liontin berbentuk hati yang dimiliki oleh mereka. Bentuk setengah hati dipegang oleh Lisa, sedangkan setengah hatinya lagi dijaga Muller.

Patut diketahui bahwa Lisa bukanlah seorang penggemar sepakbola. Namun begitu, ia cukup sering terpantau berada di kursi penonton untuk mendukung suaminya berlaga. Pasangan penuh romansa itu diketahui sangat menyukai binatang, karena itu mereka pun memelihara anjing dan kuda.

Sebagai seorang istri yang berbakti, Lisa mengaku bahwa dirinya selalu menghadiahi suaminya makan malam spesial bila Muller menjalani pertandingan dengan hasil memuaskan. Namun, ketika Muller sedang terpuruk, Lisa pun mencoba memberikan waktu menyendiri kepada suaminya untuk mengembalikan mood yang hilang.

“Ketika dia memiliki pertandingan yang hebat, saya menghadiahinya dengan pasta truffle dan segelas wine. Setelah hari yang buruk, saya membiarkannya sendiri. Dia menonton The Simpsons dan Two anda a Half Men. Dia memperbaiki mood­-nya dengan cepat,” jelas Lisa, seperti dilansir Football and Wags, Sabtu (9/9/2017).

Di sisi lain, Muller pun mengungkapkan bahwa ia telah menikahi seorang wanita yang diimpikannya.

“Saya menikahi wanita impian saya,” ucap Muller.