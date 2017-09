Hadapi Persaingan Ketat Liga Inggris 2017-2018, Wenger Tetap Optimis Arsenal Raih Gelar Juara

LONDON – Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, mengaku optimistis tim asuhannya dapat meraih gelar juara Liga Inggris 2017-2018. Meski menghadapi persaingan ketat, ia tetap yakin The Gunners -julukan Arsenal- dapat tampil kompetitif di musim ini.

Namun, Arsenal meraih hasil buruk di dua laga terakhir mereka. Mesut Ozil dan kolega menelan dua kekalahan, yakni saat bertandang ke markas Stoke (1-0) dan Liverpool (4-0).

Padahal, Arsenal memulai laga perdana dengan meraih kemenangan tipis atas Leicester City (4-3). Saat itu, The Gunners bermain di kandang sendiri.

Wenger mengatakan Arsenal cukup kuat menjalani persaingan di musim ini. Terlebih mereka mempunyai modal baik saat menjuarai Piala FA 2016-2017 dengan mengalahkan Chelsea di final.

“Apakah saya yakin Arsenal dapat bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris? Tentu saja. Kenapa tidak? Kami baru memainkan tiga pertandingan yang dua di antaranya sebagai tim tamu,” ujar Wenger, mengutip dari Four Four Two, Sabtu (9/9/2017).

“Saya pikir, kami cukup kuat. Apakah lebih dari musim lalu? Hal itu tergantung pada periodenya. Awal musim lalu, kami tidak berada di papan bawah klasemen. Kami juga memenangi Piala FA musim lalu,” pungkasnya.