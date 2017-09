Tampil Impresif di 3 Laga Awal, Mourinho: Kami Coba Terapkan Strategi yang Berbeda

MANCHESTER – Manchester United meraih kemenangan di tiga laga awal Liga Inggris 2017-2018. Tim berjuluk Setan Merah itu memuncaki klasemen sementara dengan raihan sempurna 9 poin.

Man United mengalahkan West Ham United (4-0), Swansea City (4-0), dan Leicester City (2-0). Di pekan ke-4, Romelu Lukaku dan kawan-kawan akan menghadapi Stoke City di Bet365 Stadium, Sabtu (9/9/2017) malam WIB.

Pelatih Man United, Jose Mourinho, mengatakan tim asuhannya menerapkan strategi yang berbeda di setiap laga. Ia menyebut para pemainnya berusaha tampil maksimal untuk meraih kemenangan.

“Manchester United berusaha tampil sebaik mungkin. Namun, kami paham jika Anda melihat dari sisi pragmatis, pemenang Liga Inggris musim lalu, Chelsea, tidak bermain menyerang,” ujar Mourinho, mengutip dari Four Four Two, Sabtu (9/9/2017).

Meski demikian, Mourinho menyampaikan, permainan menyerang menjadi ciri khas Man United untuk bisa menjadi juara di akhir musim. Namun, pelatih berpaspor Portugal itu tidak menampik jika timnya menerapkan pola permainan bertahan tergantung lawan yang dihadapi.

“Saya pikir langkah itu (bermain menyerang) merupakan cara meraih gelar juara Liga Inggris. Kami mencoba bermain positif, namun jika suatu hari harus tampil bertahan, kami akan melakukannya demi meraih kemenangan,” tegasnya.