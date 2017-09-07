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Berselang Empat Menit, Timnas Indonesia U-19 Tambah Keunggulan atas Filipina Menjadi 3-0

Nanda Karlita

Kamis, 7 September 2017 - 19:00 wib

YANGON – Timnas Indonesia U-19 kembali berhasil merobek gawang Filipina untuk ketiga kalinya di babak pertama ini. Kali ini, Muhammad Iqbal berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit 26.

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia vs Filipina:

Timnas Indonesia: Muhammad Riyandi; Rifad Marasabessy, Rachmat Irianto, Nurhidayat Haris, Samuel Christianson; Asnawi Mangkualam, Syahrin Abimanyu, Egy Maulana Vikri, Feby Eka Putra, Muhammad Iqbal; Hanis Saghara.

Timnas Filipina: Quincy Julian, Lemark Sayson, Robert Lawrence, Elljhone Clyde, Marcel Ivan, Kier John Pedroso, Mariano Jr. Mallari, Vince Eric, Fidel Victor, Mark Francis, Lean Panes Perez.

TAG : Piala AFF U-18 2017 Timnas Indonesia U-19

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