Berselang Empat Menit, Timnas Indonesia U-19 Tambah Keunggulan atas Filipina Menjadi 3-0

YANGON – Timnas Indonesia U-19 kembali berhasil merobek gawang Filipina untuk ketiga kalinya di babak pertama ini. Kali ini, Muhammad Iqbal berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit 26.
Berikut susunan pemain Timnas Indonesia vs Filipina:
Timnas Indonesia: Muhammad Riyandi; Rifad Marasabessy, Rachmat Irianto, Nurhidayat Haris, Samuel Christianson; Asnawi Mangkualam, Syahrin Abimanyu, Egy Maulana Vikri, Feby Eka Putra, Muhammad Iqbal; Hanis Saghara.
Timnas Filipina: Quincy Julian, Lemark Sayson, Robert Lawrence, Elljhone Clyde, Marcel Ivan, Kier John Pedroso, Mariano Jr. Mallari, Vince Eric, Fidel Victor, Mark Francis, Lean Panes Perez.
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|Tim
|Poin
|1
|Manchester United FC
|9
|2
|Liverpool
|7
|3
|Huddersfield Town
|7
|4
|Manchester City
|7
|Tim
|Poin
|1
|Real Sociedad
|6
|2
|FC Barcelona
|6
|3
|Leganes
|6
|4
|Athletic Madrid
|4
|Tim
|Poin
|1
|Juventus
|6
|2
|FC Internazionale Milano
|6
|3
|Napoli
|6
|4
|AC Milan
|6
|Tim
|Poin
|1
|Borussia Dortmund
|6
|2
|FC Bayern Munich
|6
|3
|Hamburger SV
|6
|4
|Hannover 96
|6