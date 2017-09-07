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Lakukan Tendangan dari Luar Kotak Penalti, Feby Eka Bawa Timnas Indonesia Unggul 1-0 atas Filipina

Nanda Karlita

Kamis, 7 September 2017 - 18:43 wib

YANGON – Timnas Indonesia U-19 berhasil unggul 1-0 atas Filipina lewat gol yang dicetak oleh Feby Eka Putra di menit delapan. Tendangan dari luar kotak penaltinya mampu merobek gawang Quincy Julian.

Berikut susunan pemain Timnas Indonesia vs Filipina:

Timnas Indonesia: Muhammad Riyandi; Rifad Marasabessy, Rachmat Irianto, Nurhidayat Haris, Samuel Christianson; Asnawi Mangkualam, Syahrin Abimanyu, Egy Maulana Vikri, Feby Eka Putra, Muhammad Iqbal; Hanis Saghara.

Timnas Filipina: Quincy Julian, Lemark Sayson, Robert Lawrence, Elljhone Clyde, Marcel Ivan, Kier John Pedroso, Mariano Jr. Mallari, Vince Eric, Fidel Victor, Mark Francis, Lean Panes Perez.

TAG : Piala AFF U-18 2017 Timnas Indonesia U-19

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