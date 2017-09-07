Lakukan Tendangan dari Luar Kotak Penalti, Feby Eka Bawa Timnas Indonesia Unggul 1-0 atas Filipina

YANGON – Timnas Indonesia U-19 berhasil unggul 1-0 atas Filipina lewat gol yang dicetak oleh Feby Eka Putra di menit delapan. Tendangan dari luar kotak penaltinya mampu merobek gawang Quincy Julian.
Berikut susunan pemain Timnas Indonesia vs Filipina:
Timnas Indonesia: Muhammad Riyandi; Rifad Marasabessy, Rachmat Irianto, Nurhidayat Haris, Samuel Christianson; Asnawi Mangkualam, Syahrin Abimanyu, Egy Maulana Vikri, Feby Eka Putra, Muhammad Iqbal; Hanis Saghara.
Timnas Filipina: Quincy Julian, Lemark Sayson, Robert Lawrence, Elljhone Clyde, Marcel Ivan, Kier John Pedroso, Mariano Jr. Mallari, Vince Eric, Fidel Victor, Mark Francis, Lean Panes Perez.
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|Tim
|Poin
|1
|Manchester United FC
|9
|2
|Liverpool
|7
|3
|Huddersfield Town
|7
|4
|Manchester City
|7
|Tim
|Poin
|1
|Real Sociedad
|6
|2
|FC Barcelona
|6
|3
|Leganes
|6
|4
|Athletic Madrid
|4
|Tim
|Poin
|1
|Juventus
|6
|2
|FC Internazionale Milano
|6
|3
|Napoli
|6
|4
|AC Milan
|6
|Tim
|Poin
|1
|Borussia Dortmund
|6
|2
|FC Bayern Munich
|6
|3
|Hamburger SV
|6
|4
|Hannover 96
|6