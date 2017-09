Berikut Daftar 5 Pelatih dengan Gaji Tertinggi di Liga Italia, Massimiliano Allegri Terdepan

LEGA Serie A (operator Liga Italia) merilis pendapatan semua pelatih yang menangani klub-klub Liga Italia 2017-2018. Ternyata, pelatih Juventus Massimiliano Allegri jadi juru taktik dengan bayaran tertinggi di Negeri Piza.

Keberhasilan mengantarkan Juventus tiga kali menjuarai Liga Italia, plus dua kali membawa Si Nyonya Tua menapaki final Liga Champions, membuatnya diganjar 7 juta euro (Rp111 miliar) per tahun. Allegri sendiri baru saja memperpanjang masa bakti dan terikat kontrak bersama Juventus hingga 30 Juni 2020.

BACA JUGA: SOCCERPEDIA: Jika 2 Scudetto Tak Dicopot, Buffon Pesepakbola dengan Gelar Liga Italia Terbanyak

Menyusul di posisi dua ialah juru taktik anyar Inter Milan, Luciano Spalletti. Pelatih berkepala plontos itu mendapat bayaran 4 juta euro (Rp63 miliar). Tepat di bawah Spalletti ialah Vincenzo Montella (AC Milan).

L’Aeroplanino diganjar 3 juta euro (Rp47 miliar) oleh Milan. Beban kerja Montella pun lebih besar dibanding musim pertama (2016-2017) menangani Rossoneri –julukan Milan. Sebab di musim ini, Montella menangani pemain sekaliber bintang seperti Leonardo Bonucci dan Lucas Biglia.

BACA JUGA: SOCCERPEDIA: TERNYATA! Fabio Quagliarella, Pesepakbola Aktif dengan Gol Terbanyak di Liga Italia

Tapi kedatangan pemain-pemain itu nyatanya mendongkrak prestasi Milan yang selalu menang di dua laga awal Liga Italia 2017-2018. Selanjutnya atau di posisi empat ialah ditempati Eusebio Di Francesco (AS Roma).

Mantan pelatih Sassuolo itu dibayar 1,5 juta euro (Rp23 miliar) pertahun. Jumlah yang sama juga diterima pelatih Torino sejak musim 2016-2017, Sinisa Mihajlovic. Kemudian, lantas berada di posisi berapa pelatih Napoli Maurizio Sarri? Mantan pelatih Empoli itu ada di tangga keenam dengan bayaran 1,4 juta euro (Rp22 miliar).

Serie A coaches salaries for season 2017/2018. Montella is the third highest paid coach (€3M/year) [Gazzetta dello Sport] pic.twitter.com/tTXBnyt2po