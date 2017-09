Absen sejak Akhir 2016, Kondisi Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan Semakin Membaik

MANCHESTER – Kondisi gelandang Manchester City, Ilkay Gundogan, semakin membaik dari cedera lutut yang dialami. Hal tersebut terlontar dari salah satu staff medis The Citizens –julukan Man City.

“Dia (Gundogan) berusaha keras untuk bisa kembali bermain dengan tim utama. Dia memainkan beberapa permainan untuk bisa mengembangkan kondisinya. Kemajuannya sangat baik dan staf pelatih senang. Pep (Guardiola) akan memeriksanya lagi minggu ini,” kata salah satu staff medis Man City, mengutip dari IB Times, Kamis (7/9/2017).

“Kami (Staff medis) akan membuka suara jika dia benar-benar telah pulih dari cedera. Tapi sampai saat ini dia telah melakukan latihan untuk membangun kebugaran,” tambahnya.

Gelandang asal Jerman itu absen sejak Desember 2016 setelah mengalami cedera lutut saat Man City berhadapan dengan Watford. Kala itu, Gundogan berbenturan dengan pemain Watford, Nordin Amrabat.

Akibatnya, Gundogan harus absen hingga akhir musim 2016-2017 dan masih juga belum mendapatkan sinyal hijau untuk dimainkan pada awal musim ini. Diprediksi akan absen dalam waktu yang lama, rekan-rekannya sempat memberikan dukungan bagi gelandang berusia 26 tahun itu.

Saat Man City berhadapan dengan Arsenal pada 19 Desember 2017, para pemain Man City menggunakan jersey yang bertuliskan Gundogan. Berkat dukungan tersebut, Gundogan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya melalui akun Twitter-nya, @IlkayGuendogan.

Thanks to my teammates 👏👏🏽 & of course - congrats to my boys to this crucial win against https://twitter.com/hashtag/AFC?src=hash">#AFC👍 PS: Don't worry - I'm still alive 😉 https://twitter.com/hashtag/MCIARS?src=hash">#MCIARS https://t.co/det9q7C8Wp">pic.twitter.com/det9q7C8Wp