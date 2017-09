Manchester United Dominan di Liga Inggris 2017-2018, Ander Herrera: Setiap Tim Bisa Kalahkan Kami!

MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Ander Herrera, tak ingin sesumbar perihal keberhasilan timnya di tiga laga awal Liga Inggris 2017-2018. Pesepakbola berpaspor Spanyol itu menilai, setiap tim memiliki kesempatan mengalahkan The Red Devils –julukan Man United.

“Liga Inggris 2017-2018 masih panjang dan setiap tim bisa mengalahkan kami,” kata Herrera mengutip dari Four Four Two, Kamis (7/9/2017).

Manchester Merah dominan di Liga Inggris 2017-2018. Dari tiga laga awal, Paul Pogba dan kawan-kawan selalu mendulang tiga angka. Sebut saja dengan mengalahkan West Ham United 4-0, Swansea City (4-0) dan Leicester City (2-0). Keberhasilan itu membuat mereka kini berada di puncak klasemen dengan koleksi sembilan angka.

Namun, lawan berat menghadang Setan Merah pada pekan keempat. Man United harus bertandang ke markas Stoke City, klub yang sering merepotkan mereka.

Dibilang merepotkan karena dalam empat lawatan terakhir ke Britannia Stadium, Man United tak pernah menang! Dengan perincian dua imbang dan dua kalah. Pertemuan terakhir di Britannia Stadium tersaji pada pekan 22 Liga Inggris 2016-2017.

Setelah melalui 90 menit, skor sama kuat 1-1. Bahkan Setan Merah hampir pulang tanpa poin jika Wayne Rooney tidak mencetak gol penyama kedudukan di masa injury time. Karena itu, Herrera yang kini menjadi ban serep Pogba dan Nemanja Matic mengimbau rekan-rekannya untuk terus waspada.