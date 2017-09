Bertandang ke Markas Stoke City, Manchester United Waspadai Cuaca Buruk

STOKE-ON-TRENT – Gelandang Manchester United, Ander Herrera, mewaspadai cuaca buruk jelang timnya bertandang ke markas Stoke City di lanjutan Liga Inggris 2017-2018, pekan keempat, Sabtu 9 September 2017. Pesepakbola berpaspor Spanyol itu menilai cuaca di sekitaran Britannia Stadium –markas Stoke City – bisa berubah secara ekstrem.

“Kami siap menghadapi Stoke City. Namun saya berharap, cuaca di sana tidak buruk. Sebab ketika cuaca buruk, bola akan sulit dimainkan,” kata Herrera mengutip dari Four Four Two, Kamis (7/9/2017).

BACA JUGA: Bukan Manchester United, Lampard Sebut Chelsea Pemilik Pertahanan Terbaik di Liga Inggris 2017-2018

Cuaca buruk yang dimaksud bukanlah hujan besar, melainkan angin kencang di dalam stadion. Terkadang, ketika bola ditaruh di atas lapangan, si kulit bulat sering bergulir dengan sendirinya akibat kencangnya angin yang menerpa.

Kondisi itu jelas menyulitkan tim tamu, mengingat mereka hanya bertandang ke markas Stoke setahun sekali sehingga kesulitan beradaptasi. Bandingkan dengan si empunya stadion yang jelas sudah beradaptasi dengan cuaca sekitar.

BACA JUGA: Pindah ke Manchester United, Lindelof Juga Boyong sang Kekasih dari Swedia

Akibat hal itu juga, Stoke tampil luar biasa saat bermain di kandang. Bahkan dalam empat laga terakhir menjamu Man United di Britannia Stadium, tim asuhan Mark Hughes tak pernah kalah.

Dalam periode itu, mereka mengemas dua menang dan dua imbang. Namun, catatan apik itu coba dihadang Setan Merah yang dalam tiga laga awal Liga Inggris 2017-2018 selalu menang.