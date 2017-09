Bertamu ke Britannia Stadium, Herrera Optimis Manchester United Akhiri Paceklik Kemenangan

STOKE-ON-TRENT – Gelandang Manchester United, Ander Herrera, optimis timnya akan mengakhiri paceklik kemenangan saat bertamu ke markas Stoke City di Britannia Stadium, Sabtu 9 September 2017 malam WIB. Herrera menilai The Red Devils –julukan Man United– memiliki kapasitas untuk memberi kesakitan kepada The Potters –julukan Stoke.

Dalam empat kunjungan terakhir Setan Merah ke Britannia Stadium, Raksasa Inggris itu tak pernah menang. Dalam periode itu, David de Gea dan kawan-kawan hanya mengemas dua imbang dan dua kalah.

Kemenangan terakhir Man United atas Stoke di Britannia Stadium tersaji pada pekan 33 Liga Inggris 2012-2013. Pada musim terakhir ditangani Sir Alex Ferguson itu, Manchester Merahh menang 2-0 via gol Michael Carrick dan Robin van Persie.

Setelah Fergie –sapaan akrab Ferguson– pergi, Man United kesulitan mendulang kemenangan. Pertemuan terbaru keduanya terjadi di pekan 22 Liga Inggris 2016-2017. Saat itu Man United hampir kalah jika Wayne Rooney tidak mencetak gol penyeimbang kedudukan di masa injury time.

Hasil minor di atas jelas ingin disudahi Man United. Peluang itu ada mengingat Man United kini sedang on fire. Dalam tiga laga awal Liga Inggris 2017-2018, Romelu Lukaku dan kawan-kawan selalu menang dan kini eksis di puncak klasemen.

“Sekarang kami harus berhadapan dengan Stoke. Dalam empat kunjungan terakhir, kami tak pernah menang di sana. Momen ini (rentetan kemenangan) jadi jalan sempurna bagi kami untuk menghentikan tren negatif. Meski begitu, kami takkan bisa santai di laga nanti,” kata Herrera mengutip dari Four Four Two, Kamis (7/9/2017).