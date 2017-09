Jelang Manchester City vs Liverpool, Personel Brasil Kedua Tim Terlihat Kompak

BARANQUILLA – Manchester City dan Liverpool akan bertemu di pekan keempat Liga Inggris 2017-2018 yang berlangsung di Etihad Stadium, Sabtu 9 September 2017 malam WIB. Di tiga laga awal, baik The Citizens dan The Reds mengoleksi poin identik: 7.

Namun, Liverpool berada di posisi lebih baik (2) ketimbang Man City (4) karena unggul selisih gol. Karena itu jelas, baik Liverpool dan Man City akan mengejar kemenangan demi menjaga asa meraih trofi Liga Inggris 2017-2018.

Meski kedua tim terlibat rivalitas mengakar dalam beberapa musim terakhir, bukan berarti personel kedua tim memiliki hubungan yang tak harmonis. Fans sejati Liverpool, Oliver Bond, di akun Twitter-nya menggunggah foto skuad Brasil yang bermaterikan pemain-pemain Liverpool dan Man City.

