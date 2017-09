Sepakbola Indonesia Kembali Makan Korban, PSSI Tegaskan Ada di Jalur yang Benar

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Persatuan Sepakbola Indonesia (Sekjen PSSI), Ratu Tisha Destria, menegaskan federasi sudah berada di jalur yang benar dalam memperbaiki persepakbolaan di Tanah Air. Meski begitu, ia mengakui masih banyak yang harus dilakukan PSSI untuk membuat sepakbola Indonesia lebih baik lagi.

“Saya ingin meyakinkan kepada semua orang, PSSI sudah on the right track. Bukan caranya yang salah atau apanya yang kurang, tapi kita memang harus terus bergerak.

Ratu juga mengatakan, PSSI akan bekerja sama dengan FIFA dan AFC untuk meningkatkan keamanan dalam setiap pertandingan terutama laga internasional. Selain itu, PSSI juga meminta dukungan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur yang lebih memadai.

“Kami mohon kepada pemerintah dukungannya dengan infrastruktur, karena pengamanan tidak akan maksimal tanpa infrastruktur yang memadai. Ke depannya kita akan memastikan setiap pertandingan berjalan dengan baik,” terangnya.

Sepakbola Indonesia kembali berduka saat pertandingan Timnas Indonesia menjamu Timnas Fiji di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, Sabtu 2 September 2017 malam WIB. Salah satu suporter Tanah Air, Catur Juliantono meninggal dunia setelah menjadi korban pelemparan flare oknum tidak bertanggung jawab.

Pihak kepolian langsung bergerak cepat dalam melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengusut kasus tersebut. Benar saja, tepat pada pukul 03:00 dini hari WIB, Polres Bekasi berhasil mengamankan Andrian Rico Palupi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelemparan flare tersebut.

Andrian yang berada di tribun selatan Stadion Patriot menyalakan flare begitu pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Fiji memasuki masa injury time. Nahas, flare justru bergerak ke arah tribun selatan yang langsung mengenai bagian mata kiri Catur.

Catur pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, nasib berkata lain, ia pun dinyatakan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.