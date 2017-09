Jadwal Siaran Langsung Turki vs Kroasia, Live di RCTI

ESKISEHIR – Tim Nasional (Timnas) berbagai negara masih melanjutkan perjuangan untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2018. Termasuk Turki dan Kroasia, yang masih berjuang dalam babak Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa.

Kedua tim pun akan bertemu dalam pertandingan di New Eskisehir Stadium, Rabu 6 September 2017 pukul 01.45 WIB. Menyemarakkan laga tersebut, RCTI selaku official broadcaster tak ketinggalan menanyangkan laga Turki vs Kroasia secara live.

Berada di Grup I Zona Eropa, Kroasia sendiri lebih unggul dalam perolehan poin ketimbang Turki. The Vatreni –begitu julukan Timnas Kroasia– berada di puncak klasemen dengan torehan 16 poin. Dari tujuh laga yang telah dilakoni, Kroasia menang lima kali.

Sementara bagi Turki, skuad asuhan Mircea Lucescu itu harus berjuang ekstra keras jika ingin memperbaiki penampilan di laga-laga terakhir. Tercatat, Turki hanya bertengger di urutan keempat klasemen Grup I dengan torehan 11 poin.

Tampil tujuh kali, Turki hanya mengemas tiga kemenangan. Tentunya, laga Turki dan Kroasia akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim. Kroasia pun akan tampil dengan motivasi lebih untuk mengamankan posisi puncak klasemen dan lolos otomatis ke Piala Dunia 2018.

Hingga kini, enam negara telah mengamankan tempat untuk tampil di hajatan sepakbola seluruh dunia itu. Pada perhelatan Piala Dunia 2018, Rusia sebagai tuan rumah telah mengamankan satu tiket, sementara lima tim lainnya yang telah lolos adalah Iran, Belgia, Meksiko, Jepang, dan Brasil.