Lewati Torehan Golnya, Pele Beri Ucapan Selamat kepada Cristiano Ronaldo

SAO PAULO – Pemain Tim Nasional (Timnas) Portugal, Cristiano Ronaldo, mendapatkan ucapan selamat dari legenda sepakbola Brasil, Pele. Pele menuliskan ucapannya setelah Ronaldo mebukukan tiga gol saat Portugal mengalahkan Kepulauan Faroe dengan skor 5-1 di babak kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Eropa, Jumat 1 September 2017 dini hari WIB.

Pada pertandingan tersebut, Ronaldo mencetak hattrick, sekaligus menambah pundi-pundi golnya menjadi 78 bola bagi Timnas Portugal. Raihan ini sukses mengungguli gol yang dicetak Pele bagi Brasil.

Pele membukukan 77 gol dari 92 penampilannya. Setelah mampu melampaui rekornya, Pele dengan besar hati mengucapkan selamat kepada CR7 melalui akun Twitter-nya, @Pele.

“Selamat @Cristiano bergabung dengan lima pemain teratas yang menceatk gol internasional terbanyak di #FIFA. Selamat!” ujar Pele di akun Twitter-nya.

Congratulations @Cristiano for joining the elite five of #FIFA international goal scorers. Parabéns!