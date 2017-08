Mbappe: Pemain Muda di Paris Selalu Bermimpi Bermain Bersama PSG

PARIS – Paris Saint-Germain (PSG) resmi mendatangkan Kylian Mbappe dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas 2017. Le Parisiens –julukan PSG– meminjam pemain 18 tahun itu selama satu musim dengan opsi pembelian.

Mbappe pun mengaku sangat senang bisa bergabung dengan PSG. Ia menjelaskan setiap pemain muda di Paris selalu bermimpi untuk bsia bermain bersama Le Parisiens.

“Ini adalah perjalanan yang luar biasa dan suatu kebanggaan bahwa saya bisa bergabung dengan Paris Saint-Germain,” ujar Mbappe, seperti disadur dari laman resmi PSG, Jumat (1/9/2017).

“Bagi banyak pemain muda dari wilayah Paris, sangat sering memimpikan untuk mengenakan seragam merah dan biru dan merasakan atmosfer untuk dari Parc des Princes,” terang pemain berpaspor Prancis tersebut.

“Saya benar-benar ingin menjadi bagian dari proyek klub, di mana merupakan salah satu klub yang memiliki ambisi besar di Eropa. Bersama rekan-rekan baru, saya berniat untuk melanjutkan perkembangan saya sambil membantu tim mencapai tujuannya,” terang Mbappe.

Paris Saint-Germain are thrilled to announce the signing of Kylian Mbappé! 👊 #BienvenueKylian pic.twitter.com/dOLX2YpP7x