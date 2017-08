Pertahankan Philippe Coutinho, Liverpool Berhenti Kejar Thomas Lemar

LIVERPOOL berhenti mengejar Thomas Lemar dari AS Monaco. Mengutip dari Mirror, Kamis (31/8/2017), The Reds –julukan Liverpool– menilai harga yang dibanderol Les Rouge et Blancs –julukan Monaco– untuk Lemar terlalu tinggi.

Liverpool diketahui tiga kali memberikan penawaran kepada Monaco untuk winger berpaspor Prancis itu. Namun, tawaran terakhir sebesar 70 juta pounds atau sekira Rp1,1 triliun ditolak Monaco.

Kampiun Liga Prancis 2016-2017 itu kekeuh baru akan melepas winger berkaki kidal itu di angka 75 juta pounds (Rp1,29 triliun). Untuk pemain yang baru memikat di musim 2016-2017, Liverpool enggan mengeluarkan uang sebesar itu dan berhenti melakukan perburuan.

Selain karena harga Lemar terlalu tinggi, Liverpool disebut-sebut dipastikan mempertahankan Phillipe Coutinho dari kejaran Barcelona. Jelas bertahannya gelandang berpaspor Brasil itu akan memperkuat lini tengah Liverpool yang tampil di luar biasa di tiga laga awal Liga Inggris 2017-2018.

Tak hanya mempertahankan Coutinho, ada alasan lain mengapa Merseyside Merah berhenti memburu Lemar. Selangkah lagi, kampiun Liga Champions 2004-2005 itu akan mendapatkan tanda tangan winger Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain.

Untuk mendapatkan Chambo –sapaan akrab Chamberlain, Liverpool akan mengeluarkan 35 juta pounds (Rp603 miliar). Selain Chambo, Liverpool juga akan meresmikan Virgil van Dijk. Bek berpaspor Belanda itu akan didatangkan Liverpool dari Southampton seharga 70 juta pounds atau setara Rp1,1 triliun.