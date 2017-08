Tiba di J Medical, Benedikt Howedes Segera Tes Medis Bersama Juventus

TURIN – Bek serbabisa Benedikt Howedes telah berada di Turin, tepatnya di J Medical untuk menjalani tes medis bersama Juventus. Hal ini dikonfirmasi Juve via Twitter resmi mereka. Pemain berusia 29 tahun itu pun dipercaya akan segera merampungkan transfernya dari Schalke 04 ke Bianconeri dengan nilai 12 juta euro.

Sebagimana dikabarkan Sky Sport Italia sebelumnya, Schalke memang akan melepas Howedes dengan status pinjaman selama semusim penuh di musim 2017-2018. Namun, Juve punya opsi untuk membeli pemain internasional Jermain itu di musim panas 2018.

Benedikt Höwedes arrives at #JMedical for his Juve medical! 🇩🇪 pic.twitter.com/ZlElh40wZk