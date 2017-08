Ikuti Jejak sang Kakak, Kylian Hazard Resmi Gabung Chelsea

LONDON – Ingin ikuti jejak sang kakak berkarier di kompetisi Liga Inggris, Kylian Hazard akhirnya resmi bergabung dengan Chelsea U-23. Hal itu disampaikan langsung laman resmi Chelsea pada Selasa 29 Agustus 2017.

Dalam pernyataan resmi Chelsea disebutkan Kylian akan memperkuat tim muda Chelsea dalam kelompok umur di bawah 23 tahun. Adik dari Eden Hazard itu didatangkan dari klub asal Hungaria, Ujpest pada bursa transfer musim panas 2017.

Kylian sendiri berposisi sebagai gelandang serang. Dia memulai karier sepakbola bersama White Star Brussels dan Zulte-Weregem. Ia pun bergabung dengan Ujpest pada musim panas 2015 dan bermain dalam 42 laga.

Kylian akan diproyeksikan sebagai bagian dari perencanaan Chelsea membangun skuad muda untuk dimasukkan ke dalam tim utama. Pemain berusia 22 tahun itu bakal menjalani debutnya bersama The Blues -julukan Chelsea- U-23 melawan Sunderland pada Sabtu 9 September 2017.

Sejumlah media Inggris menyebutkan kedatangan Kylian ke Chelsea untuk mencegah Hazard pergi dari Stamford Bridge. Seperti diketahui sejumlah klub papan atas Eropa, seperti Real Madrid dan Barcelona memang tengah mengincar Hazard di jendela transfer kali ini.

Selain Kylian, Chelsea sebelumnya telah mendatangkan Thorgan Hazard. Namun, Thorgan justru menjadi pemain pinjaman ke klub lain lantaran kurang memenuhi harapan klub. Tak ayal, The Blues melepas Thorgan ke klub asal Jerman, Borussia Monchengladbach pada 2015.

We have today signed Kylian Hazard, who joins up with our development squad...



👉 https://t.co/n5RHUiYUKu pic.twitter.com/rijuXW0aqm