Belotti Cetak Gol Spektakuler, Mihajlovic: Dia Layak Dihargai 100 Juta Euro!

TURIN – Kompetisi Liga Italia 2017-2018 baru berjalan dua pekan, tetapi striker Torino, Andrea Belotti, telah membuat kejutan. Ketika menjalani laga kandang menjamu Sassuolo pada Minggu 27 Agustus 2017, Belotti mencetak sebuah gol spektakuler.

Pada pertandingan tersebut, striker berjuluk Il Gallo itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-44 melalui tendangan akrobatik. Tak ayal, aksi spektakulernya itu pun mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari sang pelatih, Sinisa Mihajlovic.

Apalagi, pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk Torino. Maka, semakin terbuktilah peran besar yang dihadirkan Belotti terhadap Torino. Hal itu juga sekaligus menjawab keraguan orang-orang terhadap Belotti.

🎥🇮🇹| WHAT A GOAL!!!



Andrea Belotti (23) for Torino today with a brilliant goal. pic.twitter.com/86hdHRLtao