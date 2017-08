Director Manchester City: Mustahil Mendatangkan Messi atau Mbappe!

MANCHESTER – Asa fans Manchester City melihat timnya mendapatkan superstar Barcelona Lionel Messi ataupun wonderkid AS Monaco Kylian Mbappe di bursa transfer musim panas ini tampaknya hanya akan jadi angan-angan belaka. Director of football The Citizens, Txiki Begiristain menutup peluang timnya mendaratkan Messi atau Mbappe di Etihad Stadium.

Mbappe sudah cukup lama dikaitkan dengan Man City. Namun, penyerang berusia 18 tahun itu kini disebut-sebut akan segera berbaju Paris Saint-Germain. Sementara Man City baru-baru ini dikbarkan juga siap mengaktifkan klausul pelepasan Messi di Barca, yang bernilai 275 juta pounds!

Begiristain menutup kans Man City dalam mendapatkan dua bintang beda generasi itu.

“Soal Mbappe, kami telah kalah dalam perburuan. Dengan waktu yang tersisa (sebelum jendela transfer musim panas 2017 ditutup), mustahil bisa mewujudkan transfer ini,” jelas Begiristain seperti dilansir Tribal Football.

“Soal Messi, percayalah itu takkan terjadi! Itu tidak mungkin! Messi akan bertahan di Barcelona, itu sudah pasti,” tegasnya.