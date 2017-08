Untuk Kemajuan Sepakbola Indonesia, Menpora Tinggalkan Malaysia dan Buka Liga Santri Nusantara

PINRANG – Menpora Imam Nahrawi melakukan kick-off pembukaan Liga Santri Nusantara (LSN) yang berlangsung di Stadion Bau Massepe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kamis 24 Agustus 2017 sore WIB. LSN tahun ini akan diikuti 34 region se-Indonesia dengan jumlah 1.024 Pondok Pesantren dari seluruh Nusantara.

Di saat para pejuang-pejuang olahraga saat ini sedang berlaga habis-habisan membela harkat dan martabat bangsa di SEA Games Kuala Lumpur Malaysia, pada saat yang sama di Pinrang dibuka Liga Santri Nusantara.

Dengan mengangkat tema "Dari Pesantren untuk NKRI", LSN selain menjadi ajang kompetisi bagi santri-santri, juga merupakan wahana pencarian bibit dan bakat potensial sepakbola di kalangan santri. Salah satu ciri khas liga ini adalah karakter santri ditransfer ke dalam kompetisi bola, yang dengan ajang ini diharapkan menjadi sumber pesepakbola andal Indonesia, tangguh secara fisik, mental, dan spiritual.

"Demi masa depan sepakbola Indonesia, untuk sementara waktu saya tinggalkan para pejuang di Kuala Lumpur untuk hadir di Pinrang demi membuka LSN yang merupakan kerja sama Kemenpora, RMI, dan Kabupaten Pinrang. Hormat saya untuk para santri dan seluruh rakyat Pinrang, semoga ke depan semakin banyak lahir pesepakbola andal yang memperkuat Timnas kita. Selamat bertanding, jaga sportivitas," tutupnya.

Penentuan Bumi Lasinrang sebagai tempat dimulainya unjuk gigi pesepakbola yang dikenal kaum sarungan ini dinilai dari letak geografis yang strategis di bantara dua provinsi Sulsel dan Sulbar yang merupakan Region Zona Sulawesi 2.

Kick Off LSN ditandai dengan tendangan pertama sekaligus gocekan bola Menpora hingga masuk gawang. Kesebelasan yg mendapat kehormatan mengawali bergulirnya liga adalah Ponpes Manahilil Ulum DDI Kaballangan B vs Ponpes At Taqwa Jampue Pinrang.

Hadir Wakil Bupati Pinrang Muh Darwis Bastama, Asdep Pengelolaan Ordik Kemenpora Arifin Majid, Asdep Pengelolaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Bayu Rahadian, Ketua PP RMI NU Abdul Ghafarrozin, Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad, Direktur Region LSN 2017 Harianto Ogie, Koordinator LSN Zona Sulawesi 2 Alimuddin Budung, Forkompimda Pinrang.