SEA Games 2017: Selalu Menang, Peluang Timnas Indonesia U-22 Hancurkan Kamboja Terbuka Lebar

KUALA LUMPUR – Gelaran SEA Games 2017 cabang olahraga sepakbola memasuki fase sengit, khususnya bagi Indonesia yang dihadapkan dengan laga hidup mati jika ingin lolos ke semifinal. Ya, Tim Nasional (Timnas) U-22 saat ini berada di urutan ketiga klasemen Grup B.

Jelang penentuan dua grup terbaik masing-masing grup yang akan lolos ke semifinal, tentunya perjuangan skuad Garuda Muda tidak akan mudah. Kepastian tiket Indonesia ke semifinal sendiri akan ditentukan di laga melawan Kamboja, Kamis, (24/8/2017) pukul 15.00 WIB.

Indonesia masih bisa menggantungkan asa jika meraih kemenangan 3-0 atas Kamboja. Kemenangan dengan skor mencolok itu membuat Indonesia tak perlu memikirkan hasil pertandingan lain yang mempertemukan Thailand vs Vietnam. Dengan syarat itu, suporter skuad Merah Putih pun sangat berharap rekor selalu menang Indonesia atas Kamboja kembali terulang.

Indonesia memang boleh jemawa. Pasalnya, dari enam kali pertemuan dengan Timnas Kamboja di SEA Games, Indonesia tidak pernah kalah. Rekor golnya pun terbilang fantastis, yakni 27 gol berbanding dua kemasukan. Dua gol milik Kamboja hanya terjadi pada SEA Games 2015 dan 2007.

Sementara Indonesia tak bosan-bosannya mengoyak pertahan Kamboja setiap kali bertanding. Paling impresif, tercatat Indonesia pernah menang 10-0 melawan Kamboja di SEA Games 1995. Selanjutnya, torehan mentereng lain terjadi saat Merah Putih menang 6-1 di SEA Games 2015.

Dua tahun lalu, gol yang disumbang Ahmad Noviandani, Wawan Febrianto, Evan Dimas serta hattrick Muchlis Hadi mengantarkan kemenangan bagi Indonesia. Dengan rekor selalu menang itu, semoga saja Evan Dimas dan kawan-kawan bisa memuluskan asa Indonesia ke semifinal SEA Games 2017 di laga sore nanti.

Berikut catatan pertemuan Timnas Indonesia dan Timnas Kamboja di SEA Games.

SEA Games 2015

Indonesia vs Kamboja 6-1



SEA Games 2013

Indonesia vs Kamboja 1-0



SEA Games 2011

Indonesia vs Kamboja 6-0



SEA Games 2007

Indonesia vs Kamboja 3-1



SEA Games 1999

Indonesia vs Kamboja 1-0



SEA Games 1995

Indonesia vs Kamboja 10-0