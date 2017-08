LUAR BIASA! 2 Laga di Liga Prancis, Neymar Jr Cetak 3 Gol dan 3 Assist!

PARIS – Baru dua laga dijalani Neymar Jr bersama Paris Saint-Germain (PSG) semenjak klausul pelepasannya di Barcelona diaktifkan di musim panas ini. Namun, attacker berusia 25 tahun itu sepertinya tak ingin membuang banyak waktu untuk unjuk gigi bersama klub barunya.

Bagaimana tidak, Neymar sejauh ini baru menjalani dua laga bersama PSG di ajang Liga Prancis, yakni saat menang lawan tuan rumah Guingamp di laga pekan perdana, serta melawan Toulouse 6-2 akhir pekan lalu di Parc des Princes. Meski demikian, megabintang Timnas Brasil itu langsung tampil menggila!

Neymar for PSG in Ligue 1:



180 minutes

24 take-ons completed

14 chances created

12 shots

3 assists

3 goals



Already dominating. 🔟 pic.twitter.com/5KFScRKtia