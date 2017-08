Tinggalkan Juventus, Peran Bonucci Dinilai Tak Sekrusial Messi atau Ronaldo

TURIN – Menghadapi musim kompetisi 2017-2018, Juventus harus rela ditinggal oleh dua penggawa yang menjadi andalan mereka di musim lalu, yakni Leonardo Bonucci dan Dani Alves. Pasalnya, Bonucci lebih memilih untuk hengkang ke AC Milan pada bursa transfer musim panas 2017, sedangkan Alves terbang ke Prancis untuk bergabung bersama Paris Saint-Germain (PSG).

Hilangnya dua pilar utama tersebut membuat banyak pihak berspekulasi bahwa Juve akan kehilangan sebagian besar kekuatannya, utamanya di lini pertahanan. Kendati demikian, bek Juve, Andrea Barzagli, menjelaskan bahwa timnya akan tetap baik-baik saja meski ditinggal Bonucci dan Alves.

Bek berusia 36 tahun itu memang tidak memungkiri bahwa Bonucci memiliki peran vital dalam diri Juventus, utamanya dalam tujuh tahun terakhir. Meski begitu, Barzagli menjelaskan bahwa bukan berarti peran Bonucci tak dapat digantikan oleh pemain lain.

Walaupun Bonucci merupakan sosok yang penting bagi tim, peran yang dimiliki oleh bek 30 tahun itu dinilai Barzagli tidak sekrusial Diego Maradona, Lionel Messi, atau Cristiano Ronaldo. Bek berpaspor Italia itu yakin Juve akan tetap kompetitif meski tanpa kehadiran Bonucci.

“Dua pemain yang hengkang (Bonucci dan Alves) merupakan sosok yang penting. Di antara yang lain, Bonucci telah menghabiskan tujuh tahun di Juve dan sangat penting,” ucap Barzagli, seperti dilansir Four Four Two, Sabtu (19/8/2017).

“Di dalam skuad terdapat 23 pemain dan 11 di antaranya akan pergi ke lapangan, tidak ada yang pernah membuat perbedaan, kecuali Maradona atau mungkin Messi atau Ronaldo. Satu atau dua pemain pergi tidak bisa membuat keseimbangan goyah. Para pemain baru dan veteran harus kembali dengan pikiran yang benar dan mengatasi liga lagi,” tuntas Barzagli.