Penghormatan terhadap Korban Teror, Barcelona Akan Bertanding Menggunakan Jersey Khusus

BARCELONA – Pembukaan Liga Spanyol 2017-2018 harus diwaranai dengan duka. Pasalnya, jelang kompetisi sepakbola kasta tertinggi di Negeri Matador itu, terjadi serangan teror yang menimpa Barcelona pada Kamis 17 Agustus 2017 waktu setempat atau Jumat 18 Agustus 2017 dini hari WIB.

Adapun sebagai bentuk simpati dan penghormatan terhadap korban bencana teror tersebut, beberapa hal spesial kerap dilakukan sejumlah klub dalam melakoni laga pembuka Liga Spanyol. Federasi Sepakbola Spanyol telah menetapkan bahwa dalam laga perdana, sebelum pertandingan dimulai, semua klub wajib melakukan one minute silence dalam rangka mengheningkan cipta dan bentuk simpati.

Selain melakukan one minute silence, nyatanya Barcelona telah menyiapkan jersey khusus yang akan mereka gunakan di pertandingan pembuka melawan Real Betis pada Minggu 20 Agustus 2017 waktu setempat.

Menurut informasi yang disampaikan oleh laman resmi Barcelona, Sabtu (19/8/2017), klub berjuluk Blaugrana itu akan menggunakan jersey yang bertuliskan ‘#TotsSomBarcelona’ di bagian dada. Tulisan itu memiliki nama ‘Kami Semua Barcelona.’

Selain bagian depan, bagian belakang jersey juga mengalami perubahan. Bila selama ini di atas nomor punggung pemain terdapat nama dari masing-masing pemain, maka kali ini hal itu akan diganti dengan tulisan ‘BARCELONA’ untuk menunjukkan bahwa Barcelona adalah satu.

Tidak cukup sampai di situ, para pemain Barcelona, baik di tim utama maupun kategori junior dan berbagai divisi umur lainnya, akan mengenakan ban lengan berwarna hitam sebagai bentuk dukacita selama akhir pekan ini ketika berlaga.

