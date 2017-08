Agar Berkembang, John Arne Riise: Sepakbola Indonesia Butuh Waktu

TANGERANG - Pesepakbola legendaris Liverpool, John Arne Riise tiba di Indonesia guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RCTI ke-28. Dalam kunjungannya, Riise angkat bicara soal dunia sepakbola di Indonesia.

Menurutnya, memang Indonesia butuh proses dan waktu untuk memperbaiki diri agar sepakbola Indonesia mampu menghasilkan pemain yang berkualitas.

"Sepakbola di Indonesia butuh waktu dan strategi di mana menempati pemain-pemain ini di tempat yang cocok," ujar Riise kepada Okezone.

Penempatan pemain pun harus disesuaikan dengan kemampuan pemain tersebut agar pemain bisa mengeksplorasi kemampuannya secara maksimal. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Riise juga menyempatkan diri melatih para pesepakbola muda Indonesia melalui Coaching Clinic di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Riise memberikan latihan secara langsung dasar bermain bola mulai dari dribel zigzag hingga shooting.

"Ini suatu kebanggaan, Riise tiba di Indonesia dan berbagi tips, sharing dan rahasia how to be a good and professional soccer dan juga pola hidup yang baik," ujar Manager Ativision RCTI, Heru Triyadi.