Belum Bubuhkan Tanda Tangan di Kontrak Barunya, Messi Segera Ikuti Jejak Neymar?

BARCELONA – Sulit memang membayangkan seorang Lionel Messi meninggalkan Barcelona, klub yang telah ia perkuat sejak 2001. Namun rasa-rasanya itu bukanlah hal yang mustahil, bahkan mungkin dalam waktu dekat ini.

Apa pasal? Diklaim Goal, Messi ternyata belum juga membubuhkan tanda tangan di kontrak barunya bersama Barca. Ini artinya La Pulga –julukan Messi – tentu belum resmi memperpanjang kontraknya di Camp Nou.

Singkat cerita, bulan lalu Barca telah mengumumkan bahwa Messi sepakat memperpanjang kontraknya dan akan terus berada di Camp Nou hingga 2021 mendatang.

Kubu Blaugrana kemudian menerangkan bahwa penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah Messi kembali dari liburan musim panas. Namun, faktanya sampai saat ini belum ada pengumuman resmi lebih lanjut terkait kontrak baru tersebut.

Seperti diklaim Goal, peluang Messi untuk cabut dari Barca pada musim panas ini atau pada Januari 2018 mendatang pun cukup besar. Ya, peluang Messi untuk mengikuti jejak Neymar Jr, yang hengkang ke Paris Saint-Germain (PSG) setelah klausul pelepasannya sebesar 220 juta euro ditebus, cukup terbuka.

Sekadar informasi saja, kontrak Messi sebelumnya, yang tentunya masih valid sebelum kontrak anyar ditandatangani, akan expired pada akhir musim 2017-2018. Well, just think; kalau ada klub yang rela membayar 220 juta euro untuk Neymar, mengapa tidak menambahkan 30 juta euro lagi untuk Messi, peraih lima trofi Ballon d’Or!

Terlebih, Manchester City diyakini siap membayar berapapun untuk attacker Timnas Argentina berusia 30 tahun itu. PSG juga diyakini sempat amat tertarik mengakusisinya. Lagipula, tim kaya raya mana yang tak ingin memiliki Messi di skuad mereka?