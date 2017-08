Barcelona Diguncang Teror, Rio Ferdinand Panjatkan Doa

MANCHESTER – Mantan palang pintu andalan Manchester United, Rio Ferdinand, memanjatkan doa atas korban serangan teror di Kota Barcelona. Ferdy –sapaan akrab Ferdinand– berharap keluarga yang ditinggalkan korban dapat tabah menerima kabar buruk tersebut.

“Mendapat kabar buruk di Barcelona. Doa saya untuk para korban dan keluarga mereka,” kata pemain yang mengakhiri karier bersama Queens Park Rangers, mengutip dari akun resmi Twitter-nya.

BACA JUGA: Teror di Barcelona, Cristiano Ronaldo Kirim Doa ke Keluarga

Pada Kamis 17 Agustus 2017 malam waktu setempat, sebuah mobil van yang dikendarai seorang teroris menabrak kerumunan orang yang sedang berkumpul. Akibatnya 13 orang meninggal dunia.

Shocking to see the news in Barcelona... My thoughts are with the victims & their families! 🙏🏽