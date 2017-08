Gagal Gaet Virgil van Dijk, Klopp Tak Gusar

LIVERPOOL – Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, memang masih pasif dalam pembelian pemain di jendela transfer musim panas 2017. Hingga saat ini, Klopp baru mendatangkan tiga pemain anyar, Mohamed Salah, Dominic Solanke, dan Andrew Robertson.

Bahkan, dua penawaran Liverpool ke bek Southampton, Virgil van Dijk, ditolak oleh The Saints. Merekrut full back asal Belanda itu dirasa akan mampu menjadi salah satu pilihan Klopp di lini belakang The Reds.

Ditolak berkali-kali oleh manajemen Southampton, Klopp menegaskan untuk berhenti mengejar Van Dijk. Meski demikian, Klopp mengaku tak kecewa karena gagal mendapatkan Van Dijk.

Sebab menurutnya, Liverpool masih memiliki para pemain yang mampu tampil dengan sangat baik di lini belakang. Sayangnya di laga pertama Liga Inggris, The Anfield Gank gawangnya harus kobobolan tiga gol dari Watford.

“Sayangnya Bahasa Inggris saya tidak cukup baik untuk memberi 500 jawaban berbeda atas pertanyaan yang sama (sola Van Dijk). Tapi jika bursa transfer sudah berakhir kemarin, saya telah memiliki tim yang saya suka,” ujar Klopp, mengutip dari Four Four Two, Jumat (18/8/2017).

“Jendela transfer adalah waktu yang sangat penting tapi penting juga apa yang kami lakukan untuk tim yang telah ada. Beberapa hal bisa saja terjadi di kedua sisi. Tapi saya cukup sibuk untuk memikirkan itu dengan orang-orang di tim,” pungkasnya.