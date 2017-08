Sempat Alami Cedera Paha, Klopp Prediksi Sturridge Bisa Main Lawan Crystal Palace

LIVERPOOL – Striker Liverpool, Daniel Sturridge, dikabarkan telah siap untuk diturunkan pada laga kedua Liga Inggris 2017-2018. Kali ini, Liverpool akan menjamu Crystal Palace pada Sabtu 19 Agustus 2017 malam WIB.

Maklum saja, Sturridge sempat mengalami cedera di bagian paha dan harus absen pada pertandingan pramusim The Reds. Bahkan, pemain internasional Inggris itu harus absen saat timnya bermain imbang 3-3 kontra Watford akhir pekan lalu.

Namun, kesiapan Sturridge untuk dimainkan pada akhir pekan nanti telah dilontarkan oleh manajer Liverpool, Jurgen Klopp. Menurut pelatih berkebangsaan Jerman itu, Sturridge telah siap untuk diturunkan.

Meski demikian, Klopp masih memaklumi dengan penampilan Sturridge di laga pertama nanti jika ia dimainkan. Sebab mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengakui bahwa pemain akan sulit untuk tampil maksimal setelah mengalami cedera.

“Daniel, ya harus mengatakannya (bahwa dia telah siap untuk diturunkan),” ujar Klopp, mengutip dari Four Four Two, Jumat (18/8/2017).

“Kemarin dia menjadi bagian saat kami latihan dan kelihatannya dia dalam kondisi yang baik. Tapi selalu setelah cedera Anda harus melihat bagaimana pemain tampil,” pungkasnya.