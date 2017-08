Dipantau Langsung Legenda Liverpool John Arne Riise, Puluhan Pesepakbola Antusias Jalani Coaching Clinic

TANGERANG - Pesepakbola legendaris Liverpool, John Arne Riise, tiba di Indonesia guna memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) RCTI ke-28. Dalam kunjungannya tersebut, Riise menyempatkan diri menjadi pelatih dalam Coaching Clinic with John Arne Riise di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.

Manager Activision RCTI, Heru Triyadi mengatakan, kedatangan Riise merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia. Hal itu karena legenda Liverpool tersebut langsung memberikan berbagai pelatihan kepada para generasi muda Indonesia agar menjadi pesepakbola profesional.

"Ini suatu kebanggaan, Riise tiba di Indonesia dan berbagi tips, sharing, serta rahasia how to be a good and professional soccer dan juga pola hidup yang baik," ujar Heru.

Selain berbagi ilmu seputar dunia sepak bola, Riise juga melatih secara langsung dasar dalam bermain bola. "Ya, mereka dilatih teknik bermain sepak bola, mulai dari dribel zigzag dan shooting yang benar," tuturnya.

Coaching Clinic tersebut diikuti oleh 42 peserta yang berasal dari Sekolah Sepak Bola (SSB) yang tersebar di kawasan Jabodetabek. Para peserta pun telah melewati sejumlah seleksi yang dilakukan oleh SSB.

"Dari 300 peserta yang mendaftar, 50 peserta terbaik yang memiliki potensi dan berbakat terpilih untuk ikut Coaching Clinic. Namun, hanya ada 42 peserta yang hadir dalam latihan ini," ucapnya.

Salah satu peserta Coaching Clinic, Abdau Zulkarnaen (22) asal Bogor mengaku sangat senang bisa dilatih secara langsung oleh pesepakbola dunia yang diidolakannya sejak kecil.

"Awesome, Riise jadi idola saya sejak kecil. Seneng banget bisa dilatih secara langsung sama dia," katanya.

Abdau pun berharap kegiatan Coaching Clinic bisa dilakukan secara intensif untuk melatih keahliannya dalam bermain sepak bola. "Pengen dilatih terus sama Riise biar sepak bola di Indonesia bisa maju. Karena, Riise itu pemain sepakbola yang keren banget dan udah melegenda," tandasnya.