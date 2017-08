Babak Belur Dihajar Madrid, Valverde Ingin Skuad Asuhannya Bangkit Menyambut Musim Baru

MADRID – Jelang kompetisi Liga Spanyol 2017-2018, Barcelona harus menelan luka lantaran kalah dari rival abadi mereka, Real Madrid, di ajang Piala Super Spanyol 2017. Tumbang dengan agregat 1-5, jelas merupakan pukulan telak bagi raksasa Catalunya itu.

Namun begitu, apa pun yang terjadi, Barcelona jelas harus segera bangkit guna menyambut musim kompetisi baru. Pelatih anyar mereka, Ernesto Valverde, menerangkan bahwa skuad asuhannya secepat mungkin harus segera pulih, utamanya dalam hal psikis.

Meskipun pada awalnya Barca sangat menginginkan meraih gelar juara Piala Super Spanyol 2017, tetapi pada akhirnya mereka harus merelakan trofi bergengsi tersebut jatuh ke tangan sang rival. Valverde menjelaskan bahwa pembalasan timnya akan dibuktikan pada pertandingan mendatang.

“Kami telah dihukum dengan kekalahan ini. Kami harus segera pulih dari segi psikis karena Liga Spanyol akan segera dimulai. Piala Super Spanyol merupakan akhir dari pramusim, meskipun itu adalah gelar juara yang kami inginkan. Kami harus maju terus. Kami tidak punya pilihan lain,” ucap Valverde, mengutip dari Four Four Two, Kamis (17/8/2017).

Lebih lanjut, mantan pelatih Athletic Bilbao itu menjelaskan bahwa kekalahan yang didapat timnya dari Madrid merupakan sebuah ujian. Maka dari itu, saat ini Valverde tengah berupaya mencari jalan keluar untuk membuat skuadnya menjadi lebih baik lagi.

“Di dunia ini, segala sesuatunya saling berkaitan, satu sama lain diuji sampai batas tertentu dan kesulitan selalu masuk. Terdapat beberapa hal di pramusim yang dapat memengaruhi keseimbangan tim yang ada dan kami harus memperbaikinya agar menemukan keseimbangan untuk dapat bermain baik dan mendapatkan hasil,” tuntas Valverde.