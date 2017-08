Tumbang Dua Kali di Tangan Madrid, Valverde: Tidak Ada Tim yang Tidak Bisa Dikalahkan

MADRID – Kompetisi resmi belum mulai bergulir, tetapi Barcelona sudah harus dua kali menelan luka. Pasalnya, sebagai salah satu klub besar yang ada di dunia saat ini, Barca nyatanya harus ditumbangkan rival abadi mereka, Real Madrid, dua kali beruntun di ajang Piala Super Spanyol 2017.

Pada leg pertama, Lionel Messi dan kawan-kawan harus rela dipermalukan di hadapan pendukungnya sendiri dengan skor 1-3. Sedangkan pada leg kedua, Barca harus ditertawakan di hadapan pendukung Madrid usai mereka kembali kalah, kali ini dengan skor 0-2.

Dua kekalahan klub berjuluk Blaugrana itu, yang masing-masing memiliki margin dua gol, jelas menunjukkan perbedaan kekuatan yang mencolok dengan sang rival abadi. Sorotan jelas langsung ditujukan kepada pelatih anyar mereka, Ernesto Valverde.

Sebagai seorang yang ditunjuk untuk menjadi suksesor Luis Enrique, Valverde nyatanya masih belum mampu membuktikan dirinya dapat diperhitungkan. Kendati begitu, pelatih asal Spanyol itu mengatakan bahwa tidak ada tim yang tidak dapat dikalahkan, termasuk Madrid yang telah mengalahkan Barca dua kali.

“Tidak ada tim yang tidak dapat dikalahkan. Jika ada kepastian dalam olahraga ini, pada akhirnya kami yang menelan kekalahan,” ujar Valverde, seperti diberitakan Four Four Two, Kamis (17/8/2017).

“Apa yang kami butuhkan adalah kemenangan. Kami tidak memiliki keraguan dalam hal mengenali keunggulan saingan kami. Madrid bermain lebih baik ketimbang kami, utamanya pada pertandingan kedua, bukan yang pertama,” pungkas Valverde.