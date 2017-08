RESMI! PSG Pinjamkan Jese Rodriguez ke Stoke City

STOKE-ON-TRENT – Stoke City sukses mendaratkan pemain top di bet365 Stadium. The Potters –julukan Stoke– resmi mendapatkan Jese Rodriguez dari Paris Saint-Germain (PSG) dengan status pinjaman selama semusim penuh.

Sebagaimana dilansir laman resmi Stoke, eks penyerang Real Madrid itu menjadi pembelian keenam Stoke di jendela transfer musim panas ini, menyusul Darren Fletcher, Kurt Zouma, Eric Maxim Choupo-Moting, Bruno Martins Indi, Josh Tymon.

“Kami senang dia memilih bergabung dengan Stoke City. Kariernya tidak bahagia selama di Paris. Tapi dia masih seorang pemuda yang lapar kemenangan dan berambisi membuat kesan bagus di Liga Inggris,” kata Tony Choles selaku CEO Stoke City.

Penyerang berusia 24 tahun itu pun kemungkinan besar akan langsung menjalani debutnya bersama Stoke pada akhir pekan ini di ajang Liga Inggris. Stoke akan menjamu Arsenal di bet365 Stadium.

✍️ Say 'Hola' to @JeseRodriguez10, who joins #SCFC on a season-long loan from @PSG_inside



👉 https://t.co/6Gz4tu5enS #WelcomeJesé pic.twitter.com/bLF5ohJHr4