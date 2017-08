Bersaing Ketat, Ini Nominasi Pemain Terbaik Eropa 2016-2017 Versi UEFA

NYON – Nominasi pemain terbaik Eropa 2016-2017 telah resmi diumumkan Federasi Sepakbola Eropa (UEFA). Terdapat tiga nama pemain sepakbola profesional dunia yang bakal bersaing menjadi yang terbaik, di antaranya Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus), dan Lionel Messi (Barcelona).

Penentuan tiga besar nominasi tersebut ditentukan oleh dewan juri yang dipilih UEFA melalui 80 pelatih klub peserta Liga Champions dan Liga Eropa 2016-2017. Selain itu, terdapat 55 jurnalis yang ditunjuk European Sports Media (ESM) dalam penilaian tahun ini.

Selain tiga kandidat tersebut, terdapat tujuh pemain lainnya yang mengisi persaingan di 10 besar. Mereka adalah Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Paulo Dybala (Juventus), Sergio Ramos (Real Madrid), Kylian Mbappe (AS Monaco), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United).

Di musim lalu, Ronaldo berhasil menjadi pemain terbaik Eropa. Pemain berkebangsaan Portugal itu mengungguli rekan setimnya, Gareth Bale dan pemain Atletico Madrid, Antoine Griezmann.

Real Madrid menjadi klub dengan wakil terbanyak di nominasi pemain terbaik Liga Champions musim lalu. Terdapat enam pemain yang akan melalui tahapan seleksi untuk dipilih sebagai yang terbaik.

Real Madrid berhasil menjuarai Liga Champions 2016-2017 usai mengalahkan Juventus di laga final dengan skor 4-1. Wajar jika klub berjuluk Los Blancos itu mengirimkan banyak wakil di nominasi kali ini.

BACA JUGA: Saling Bersaing Jadi yang Terbaik, Ini Nominasi Tiga Besar Pemain Terbaik Liga Champions 2016-2017

Selain merilis nominasi tiga besar pemain terbaik Eropa, UEFA juga merilis kandidat tiga besar di setiap posisi dalam sebuah tim. Penentuan kandidat itu diumumkan di Kota Nyon, Swiss.

Nominasi tiga besar pemain Liga Champions musim lalu akan diraih empat pemain terbaik di setiap posisi, mulai dari penjaga gawang, bek, gelandang, dan penyerang. Tiga besar yang diumumkan UEFA ini akan bersaing ketat untuk menjadi kampiun.

🏆⚽️ Player of the Year Award shortlist ⚽️🏆

Bravo @gianluigibuffon, Leo Messi & @Cristiano Ronaldo!



Winner announced on 24 August.#UEFAPOTY pic.twitter.com/nKYGyfhvyc