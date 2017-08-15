Kiper Kartika Ajie Blunder, Chaiyawat Buran Buka Keunggulan Thailand U-22

SELANGOR - Sebuah kesalahan elementer alias blunder yang dilakukan kiper Timnas Indonesia U-22, Kartika Ajie, dimanfaatkan dengan baik oleh Chaiyawat Buran di menit 14. Thailand untuk sementara unggul 1-0 atas Tim Garuda asuhan Luis Milla di Shah Alam Stadium.
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