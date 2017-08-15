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Kiper Kartika Ajie Blunder, Chaiyawat Buran Buka Keunggulan Thailand U-22

Rully Fauzi

Selasa, 15 Agustus 2017 - 15:33 wib

SELANGOR - Sebuah kesalahan elementer alias blunder yang dilakukan kiper Timnas Indonesia U-22, Kartika Ajie, dimanfaatkan dengan baik oleh Chaiyawat Buran di menit 14. Thailand untuk sementara unggul 1-0 atas Tim Garuda asuhan Luis Milla di Shah Alam Stadium.

(BACA JUGA: Susunan Pemain Timnas Indonesia U-22 Vs Thailand U-22 di SEA Games 2017, Ezra Walian di Bench)

TAG : Timnas Indonesia U-22 SEA Games 2017 Sepakbola Sea Games 2017

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