Lakoni Start Positif, Matic Yakin Miliki Karier Panjang di Manchester United

MANCHESTER – Gelandang anyar Manchester United, Nemanja Matic, yakin bakal memiliki karier panjang bersama tim barunya. Pemain berusia 29 tahun itu didatangkan ke Old Trafford dengan mahar 35 juta pounds dari Chelsea.

Matic melakoni start yang amat positif dengan Man United. Laga debut kompetitifnya adalah melawan Real Madrid di ajang Piala Super Eropa beberapa waktu lalu. Setan Merah takluk 1-2, tapi Matic bermain ciamik. Ia lebih menonjol ketimbang para jenderal lapangan tengah Setan Merah lainnya, macam Paul Pogba dan Ander Herrera.

Akhir pekan lalu, Matic juga melakoni debutnya di Liga Inggris dengan panji Man United. Pemain internasional Serbia itu benar-benar mendominasi lini tengah di laga kontra West Ham United.

Setan Merah menang 4-0 di Old Trafford dan Matic terpilih sebagai man of the match pada laga pekan perdana Liga Inggris 2017-2018 tersebut.

Matic sendiri pun yakin bisa sukses bersama Man United untuk waktu yang lama dan berterimakasih pada rekan-rekan barunya, yang telah membantu proses adaptasinya.

“Terima kasih pada rekan-rekan setim, mereka benar-benar menerima saya sejak hari pertama saya datang ke klub ini. Saya sangat merasakan support mereka,” kata Matic kepada MUTV yang dilansir Soccerway.

“Berkat mereka, saya merasa sangat nyaman dan saya merasa seperti sudah di sini untuk waktu yang lama. Mereka membantu saya, jadi saya sangat gembira bisa membalasnya dengan tentunya membantu tim untuk menang,” celotehnya.

“Kami bermain sepakbola yang bagus (melawan West Ham) dan saya pikir para suporter sangat menikmati hal tersebut. Sangat luar biasa bermain di Old Trafford. Semuanya sempurna! Saya yakin kami sebagai tim bakal bisa meraih hal-hal yang besar. Saya pribadi yakin bisa memiliki karier panjang di klub ini, bukan hanya untuk satu atau dua musim saja,” tukas eks pemain Benfica tersebut.