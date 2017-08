Cetak 1 Gol ke Gawang Brighton & Hove Albion, Aguero Ciptakan Catatan Unik

BRIGHTON – Penyerang andalan Manchester City, Sergio Aguero, berhasil mengukir catatan apik kala tampil di pekan perdana Liga Inggris. Satu golnya ke gawang Brighton & Hove Albion membuatnya mencetak 30 gol dari 31 lawan yang dihadapi The Citizen.

Sejatinya Man City kesulitan dalam menjebol gawang tim tuan rumah pada babak pertama. Belum lagi penampilan apik dari penjaga gawang Brighton, Mathew Ryan.

Untungnya pada babak kedua, tim racikan Josep Guardiola itu mampu tampil agresif. Alhasil, Aguero mampu mencetak angka pada menit 70. Ia memanfaatkan terobosan dari David Silva dari tengah, tanpa basi-basi pemain berpaspor Argentina itu menjebol gawang tim lawan.

Berkat lesakkan dari Aguero, permainan Brighton menjadi sedikit terbuka. Gol kedua pun lantas lahir pada menit 75 lewat bunuh diri dari Lewis Dunk.

Seperti cuitan dari akun Twitter OptaJoe, ia mencatat kalau Aguero berhasil mencetak gol ke 30 dari 31 lawan yang pernah dihadapinya bersama Man City. Lantas, mantan pemain Atletico Madrid itu memiliki kesempatan untuk menemukan korban ke-31 pada 26 November 2017 saat Man City menghadapi Huddersfield Town.

Memang sejak didatangkan dari Atletico Madrid, Aguero menjelma menjadi pemain tertajam The Citizen. Total ia telah bermain sebanyak 254 kali dan mencetak 170 gol sejak didatangkan pada musim 2011.

30 - Sergio Aguero's now scored against 30 of the 31 different clubs that he's faced in the @PremierLeague for @ManCity. Collection #BHAMCI pic.twitter.com/JebYgBavJp