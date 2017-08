Emre Can: Liverpool On Fire Tatap Musim 2017-2018

WATFORD – Gelandang Liverpool, Emre Can, menegaskan timnya saat ini tengah on fire menatap musim 2017-2018. Hal tersebut menyusul hasil positif yang diraih The Reds –julukan Liverpool– pada laga pramusim mereka.

Penampilan Liverpool di pramusim memang sangat mengagumkan. Tim asuhan Jurgen Klopp tersebut mampu meraih tujuh kemenangan dari sembilan laga yang sudah mereka lakoni di pramusim.

“Saya pikir semua orang optimis menatap musim baru. Pramusim sudah selesai dan semua orang sangat senang, saya pikir tampil sangat baik di pramusim dan sekarang kami tatap musim baru dengan kepercayaan diri,” ujar Can, seperti dikutip dari Soccerway, Sabtu (13/8/2017).

Liverpool akan bertemu Watford pada laga perdana di Liga Inggris 2017-2018. Can merasa tim asuhan Marco Silva itu akan memberikan perlawanan sengit kepada The Reds, terlebih mereka akan bermain di depan pendukung sendiri.

Meski begitu, Can menegaskan seluruh skuad Liverpool siap tempur menghadapi Watford. Ia yakin Philippe Coutinho dan kolega akan memberikan penampilan 100% untuk meraih kemenangan di laga perdana.

“Saya pikir laga melawan Watford akan sangat menyulitkan, tapi semua orang optimis menatap pertandingan tersebut, semua orang akan memberikan penampilan 100% mereka dan sedang on fire untuk musim baru,” tuntasnya.