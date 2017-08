Liverpool Hadapi Watford di Laga Perdana Liga Inggris, Jurgen Klopp Waspadai Filosofi Marco Silva

WATFORD – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memasang kewaspadaan tinggi jelang timnya bertandang ke markas Watford di pekan perdana Liga Inggris 2017-2018, Sabtu (12/8/2017) malam WIB. Klopp menilai The Hornets –julukan Watford– akan tampil trengginas di bawah racikan pelatih anyar, Marco Silva.

Klopp tidak asal bicara. Meski gagal menghindarkan Hull City dari jerat degradasi di akhir musim Liga Inggris 2016-2017, pelatih berpaspor Portugal itu secara luar biasa membuat permainan Abdel Hernandez dan kawan-kawan lebih enak dilihat ketimbang saat ditangani Mike Phelan.

Sekadar diketahui, Silva masuk di paruh kedua musim menggantikan Phelan yang didepak manajemen The Tigers –julukan Hull. Meski gagal menyelamatkan timnya dari jerat degradasi, pelatih yang disebut-sebut sebagai The Next Jose Mourinho itu sanggup membawa Hull ke semifinal Piala Liga Inggris, sebelum kalah dari Manchester United dengan agregat 2-3.

Selain itu, Silva juga berpengalaman membawa tim asuhannya mengalahkan Klopp racikan Liverpool. Momen itu terjadi pada pekan 24 Liga Inggris 2016-2017. Bermain di KCOM Stadium, Roberto Firmino dan kawan-kawan takluk 0-2.

Karena itu, Klopp takkan memandang remeh Watford yang musim lalu hanya finis di posisi 17 Liga Inggris 2016-2017. Sebab di musim ini mereka ditangani Silva yang juga berpengalaman mengantarkan Olympiacos menjuarai Liga Yunani 2015-2016.

"Ia pelatih yang sangat dominan, karena Anda dapat melihat banyak hal yang ia bawa di Hull ketika ia di sana dalam momen sulit. Sekarang ia memiliki pramusim penuh, Anda dapat melihat banyak filosofinya,” kata Klopp mengutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (12/8/2017).