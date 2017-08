Cech Kecolongan 3 Gol, Fans Arsenal Tuntut Manajemen Tarik Balik Szczesny

LONDON – Meski Arsenal sukses memetik kemenangan di laga pembuka Liga Inggris 2017-2018 atas Leicester City dengan skor 4-3, tetapi rasa tidak puas masih menjangkiti fans mereka. Pasalnya, para fans tidak senang dengan performa penjaga gawang Arsenal, Petr Cech, yang harus kecolongan tiga gol.

Lebih parah lagi, gol-gol tersebut harus membuat Arsenal mengalami ketertinggalan dan hampir menelan kekalahan. Beruntung, pada menit ke-83 dan 85, Aaron Ramsey dan Olivier Giroud secara berturut-turut mencetak gold an membalikkan keadaan.

(Baca juga: Hujan Gol di Laga Pembuka, Arsenal Menang Tipis 4-3 atas Leicester City)

Penampilan Cech yang dianggap tidak memuskan itu membuat sebagian fans Arsenal di media sosial Twitter menyuarakan pendapatnya. Dengan gamblang, mereka menginginkan agar Wojciech Szczesny direkrut kembali untuk menggantikan Cech.

Banyak fans yang beranggapan bahwa penampilan Szcesny lebih apik ketimbang Cech di bawah mistar gawang. Mereka memang tidak memungkiri kecakapan yang dimiliki Cech, hanya saja usia yang tak lagi muda, membuat mantan penjaga gawang Chelsea itu tidak lagi sesigap dulu.

(Baca juga: Meski Menang, Petr Cech Tak Senang Kebobolan 3 Gol)

Szczesny sendiri pada bursa transfer musim panas 2017 sudah resmi diboyong oleh raksasa Italia, Juventus, dengan nilai transfer 12,2 juta euro atau sekira Rp192 miliar. Pasalnya, pihak Juventus menilai bahwa penjaga gawang berpaspor Polandia itu menampilkan permainan yang mengesankan kala membela AS Roma musim lalu.

Di sisi lain, manajer Arsenal, Arsene Wenger, sebelumnya mengaku tidak keberatan dengan kepindahan Sczcesny. Manajer asal Prancis itu menganggap bahwa Arsenal masih memiliki banyak penjaga gawang muda berbakat, jadi kehilangan Szczesny bukanlah suatu hal yang besar.

Berikut adalah beberapa komentar para fans Arsenal di Twitter:

I can't believe we sold Szczesny and kept Petr Cech. He's not the player he used to be