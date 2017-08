Mourinho Masih Penasaran Datangkan Gareth Bale, Man United Siap Lepas Tawaran 100 Juta Pounds!

MANCHESTER – Lain di bibir lain di hati, peribahasa ini rasanya tepat menggambarkan sang manajer Manchester United, Jose Mourinho, saat ini.

Bagaimana tidak, Mourinho telah menyatakan menyerah mengejar bintang Real Madrid, Gareth Bale, usai Man United ditekuk Los Blancos 1-2 di Piala Super Eropa 2017 pada tengah pekan ini.

Seperti diketahui, Mourinho sebelumnya mengungkapkan secara frontal keinginannya mendatangkan Bale ke Man United, saat menghadiri konferensi pers sebelum laga Piala Super Eropa ini.

Mourinho menyatakan akan siap menampung Bale dan siap fight dengan klub-klub peminat lain untuk mendapatkan tanda tangan attacker berusia 28 tahun itu, andaikan entrenador Madrid, Zinedine Zidane tidak memainkannya sebagai starter pada laga yang dihelat di Skopje, Makedonia tersebut.

(BACA JUGA: Jadi Starter Di Laga Piala Super Eropa 2017, Mourinho Akhirnya Menyerah Datangkan Bale)

Namun, Bale akhirnya dimainkan Zidane sejak menit awal, dan ini tentunya memupuskan harapan Mourinho. Seusai laga, The Special One pun mengaku menyerah memburu tanda tangan bintang Timnas Wales tersebut.

Namun seperti diklaim The Sun, Mourinho rupanya masih penasaran. Well, dirinya memang sangat ngebet memboyong Bale ke Old Trafford di musim panas ini, demi menyempurnakan skuadnya untuk menyonsong musim 2017-2018.

Bahkan, Mou disebut telah membujuk CEO Man United, Ed Woodward untuk segera melontarkan mahar tak kurang dari 100 juta pounds kepada kubu Madrid!