Sukses Menangi Piala Super Eropa, Fokus Real Madrid Kini Tercurah untuk Laga Piala Super Spanyol Kontra Barcelona

MADRID – Real Madrid telah mengamankan gelar Piala Super Eropa 2017 usai mengalahkan Manchester United dengan skor 2-1 pada tengah pekan ini. Armada Zinedine Zidane pun ingin melanjutkan start impresif mereka di musim 2017-2018 dengan memenangi trofi Supercoppa de Espana alias Piala Super Spanyol.

Di ajang tersebut, Madrid sebagai juara La Liga Spanyol musim lalu akan kembali bentrok dengan sang rival abadi, Barcelona sebagai kampiun Copa del Rey dalam dua leg El Clasico.

Leg pertama sendiri akan digelar pada Senin 14 Agustus 2017 dini hari WIB di Camp Nou. Madrid kemudian akan gentian menjamu Barca di Estadio Santiago Bernabeu tiga hari kemudian.

Jelang laga pertama di mana Madrid akan tandang, para penggawa Los Blancos sudah kembali berlatih di markas latihan mereka, Valdebebas, pada Kamis 10 Agustus 2017 waktu setempat.

Semua bintang Madrid dilaporkan ambil bagian pada latihan ini, termasuk Cristiano Ronaldo yang Cuma tampil 14 menit di laga kontra Man United.

Seperti dimuat laman resmi Madrid, Zidane juga turut memanggil dua pemain dari Real Madrid Castilla. Dua pemain tersebut adalah Achraf Lazaar dan putra Zizou sendiri, yakni Luca Zidane yang berposisi sebagai kiper.

